В Ярославле из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-26T15:37:58+03:00

Эвакуировали ТЦ "Гигант" в Ярославле. Фото: "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".

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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Гигант». Произошло это 26 апреля около 13 часов. В полиции сообщили, что причиной стало сообщение о минировании здания. К магазину в срочном порядке прибыли все экстренные службы, из торгового комплекса вывели продавцов и покупателей.

К счастью, сообщение оказалось ложным.

- Здание было обследовано всеми службами, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас правоохранители ищут телефонного террориста.

Фото: "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU