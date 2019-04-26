В Ярославле из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр
ЧП произошло в ТЦ «Гигант»
Эвакуировали ТЦ "Гигант" в Ярославле. Фото: "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".
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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Гигант». Произошло это 26 апреля около 13 часов. В полиции сообщили, что причиной стало сообщение о минировании здания. К магазину в срочном порядке прибыли все экстренные службы, из торгового комплекса вывели продавцов и покупателей.
К счастью, сообщение оказалось ложным.
- Здание было обследовано всеми службами, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас правоохранители ищут телефонного террориста.
Фото: "Подслушано в Ярославле" в "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU