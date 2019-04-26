Телефонные мошенники украли с карты ярославны 129 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-26T15:14:53+03:00

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Жительнице Заволжского района позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками банка. Он сказали, что прямо сейчас у женщины пытаются списать деньги с банковской карты, но они могут помочь и остановить мошенников. Доверчивая ярославна продиктовала сведения о своей карте, а спустя немного времени у нее пропало 129 тысяч рублей. По факту кражи проводится проверка.

Полиция предупреждает: банки не рассылают сообщений о блокировке счетов и в телефонном разговоре не просят диктовать конфиденциальные сведения и коды.

ИСТОЧНИК KP.RU