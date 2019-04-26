Выдал права на трактор без экзамена: в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении инженера-инспектора

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-26T14:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре 2018 года 37-летний инженер-инспектор административно-технического надзора нарушал правила приема экзаменов на право управления самоходными машинами, а также при выдаче водительских удостоверений тракториста-машиниста. Мужчина несколько раз выдал удостоверение без проведения экзамена. Прокуратура проверила, нарушается ли законодательство. После этого сотрудники прокуратуры отправили материалы в следственные органы. Следователи возбудили уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Теперь инженер-инспектор ответит перед законом за свои самовольные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU