2019-04-26T14:37:29+03:00
Общество

Владимир Волков купил первую машину в 18 лет

Мэр Ярославля раскрыл секрет, как стать богатым
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Волков откровенно ответил на вопросы журналистов.Владимир Волков откровенно ответил на вопросы журналистов.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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26 апреля прошла пресс-конференция мэра Ярославля Владимира Волкова. На ней журналисты задали главе города и несколько личных вопросов – что он ест на завтрак, что читает, какую зарплату считает достойной.

- Ем на завтрак обычно кашу или яичницу. Читаю в основном документы. Для себя удается почитать только в отпуске, - рассказал Волков.

А вот, рассуждая про размер зарплаты, не стал называть конкретные цифры. Вместо этого привел пример из своей жизни:

- Каждый человек должен зарабатывать столько, сколько потратит на это времени и сил. Каждый должен стремиться, чтобы зарабатывать больше. У меня был случай. Я купил первую свою машину. Это была «восьмерка». Мне было тогда 18 лет. Я был безмерно счастлив. Через год заработал на другую машину. Это уже была иномарка. И когда я на нее сел, был искреннее удивлен, что на бензин приходится тратить в три раза больше. И один человек, который был старше меня, сказал мне: «Ты не думай, сколько ты платишь за бензин, а думай, как заработать». Мне, наверное, повезло с этим советом. Всегда можно думать, как сэкономить, как недоплатить, уйти от налоговых платежей. Это не правильно, нужно всегда думать о том, как заработать. Тем более мужчине. По природе в него заложены качества добытчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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