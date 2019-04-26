В Ярославле на двух мостах сделают подсветку

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-26T14:07:20+03:00

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Два Ярославских моста скоро засияют огнями. Внешнюю подсветку решено сделать на Октябрьском и Которосльном мостах. Об этом на пресс-конференции 26 апреля рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

- У нас много планов по благоустройству. Главный мост подсветим. И не только его. Еще мост через Которосль. Подсвеченные мостовые сооружения смотрятся очень красиво, - сказал он.

Также Владимир Волков рассказал, каких звезд хотят пригласить на День города в Ярославль, и отметил, что в праздник ярославских ждет важное событие.

ИСТОЧНИК KP.RU