2019-04-26T13:55:39+03:00
Общество

Ямочным ремонтом в Ярославле будет заниматься местная фирма

Мэрия заключила контракт с компанией ЯПСК
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Контракт на выполнение ямочного ремонта в Ярославле власти заключили с местной «Ярославской проектно-строительной компанией». Об этом рассказал мэр города Владимир Волков на пресс-конференции 26 апреля. Контракт с ней будет подписан 6 мая. После этого дорожники приступят к выполнению работ.

- Процедуры затянулись из-за жалоб. Сейчас, наконец, подрядчик определен. Мы с руководителем встретились, переговорили, - сообщил Волков.

В этом году 18 километров дорог будут отремонтированы про программе «Безопасные и качественные дороги». До этого город своими силами залатал самые проблемные участки, на что было потрачено 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выдал права на трактор без экзамена: в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении инженера-инспектора
Владимир Волков купил первую машину в 18 лет
В Ярославле на двух мостах сделают подсветку
Мэр Ярославля пригласил журналистов позавтракать на теплоходике
Мэр Ярославля предложил собственникам «Аквилона» поучаствовать в торгах за землю под торговым комплексом
В Рыбинске пройдет выездная вакцинация домашних животных от бешенства
Мэр Владимир Волков рассказал, кого из звезд пригласили на День города
Украл иконы и самовар: в Ярославской области вор залез в дом к служащему храма
Мэр Ярославля: «Я не составлял список своих ошибок»
В Угличском районе пропал 21-летний парень
Внимательность – не ее конек. Девушка уехала с заправки вместе с пистолетом и была этому очень удивлена
В Ярославле испортили фонтан на площади Юности в Ярославле
Мэр пока не собирается увольнять находящегося под следствием директора «Яргорэлектротранса»
В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек, еще четверо госпитализированы