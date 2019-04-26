Ямочным ремонтом в Ярославле будет заниматься местная фирма

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-26T13:55:39+03:00

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Контракт на выполнение ямочного ремонта в Ярославле власти заключили с местной «Ярославской проектно-строительной компанией». Об этом рассказал мэр города Владимир Волков на пресс-конференции 26 апреля. Контракт с ней будет подписан 6 мая. После этого дорожники приступят к выполнению работ.

- Процедуры затянулись из-за жалоб. Сейчас, наконец, подрядчик определен. Мы с руководителем встретились, переговорили, - сообщил Волков.

В этом году 18 километров дорог будут отремонтированы про программе «Безопасные и качественные дороги». До этого город своими силами залатал самые проблемные участки, на что было потрачено 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU