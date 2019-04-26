Мэр Ярославля пригласил журналистов позавтракать на теплоходике
И ответил на все вопросы СМИ
Пресс-конференция Владимира Волкова прошла на речном трамвайчике.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пассажирская навигация в Ярославле открывается с 27 апреля. Однако для мэра речной трамвайчик пустили на день раньше. Именно теплоходик «Москва» стал площадкой, где глава города решил провести пресс-завтрак с журналистами. Пока речной трамвайчик сделал круг до Толги и обратно Владимир Волков ответил на вопросы представителей ярославских СМИ.
А в завершении вспомнил, что в детстве на таком же теплоходике ездил с родителями в деревню.
Напомним, Владимир Волков рассказал, каких звезд пригласили на День города в Ярославль и почему сносят торговый комплекс «Аквилон».
ИСТОЧНИК KP.RU