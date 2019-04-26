Мэр Ярославля предложил собственникам «Аквилона» поучаствовать в торгах за землю под торговым комплексом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-26T13:28:03+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал ситуацию с торговым центром «Аквилон», который хотят снести.

- Когда возник вопрос о сносе торгового центра «Аквилон», мы связались с налоговой инспекцией и оказалось, что такого торгового центра не существует. По факту, этот земельный участок был сдан на год в аренду, а после этого произведено незаконное строительство. Суд поставил точку в этой истории. Этот торговый центр, вернее палатки, которые там расположены, должны быть снесены, - сказал глава города.

Земельный участок будет выставлен на торги. При этом Волков не исключил, что нынешние пользователи могут выйти на конкурсные процедуры и приобрести его.

Напомним, жители и продавцы, работающие в «Аквилоне», выступают против закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU