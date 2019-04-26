В Рыбинске пройдет выездная вакцинация домашних животных от бешенства

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-26T12:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

6 мая в Рыбинске пройдет плановая выездная вакцинация животных от бешенства. Ее проведет районная ветеринарная станция. Услуга оказывается бесплатно.

Первый выезд, 6 мая, состоится в микрорайонах Слип, Заволжье-1, Веретье-1, Скоморохова гора и Гагаринский.

Каждую неделю по субботам в течение года с 8 до 12 часов проводится бесплатная вакцинация домашних любимцев от бешенства по адресам: улица Коммунистов, 6Б, улица Степана Разина, 7. Телефоны ветклиник: 21-31-69, 23-95-05.

График проведения бесплатных вакцинаций против бешенства на территории города Рыбинска 6 мая:

10:00 – 10:30 - микрорайон Заволжье -1, улица Переселенческая, 25 (возле магазина «Молодежный»);

10:50 – 11:50 - микрорайон Слип (на стадионе у ДК);

10:00 – 11:00 - Площадь маршала Жукова;

11:30 – 12:30 – микрорайон Скоморохова Гора (возле самолета);

12-15 – 12-45 - улица Гагарина, 9 (возле почты).

ИСТОЧНИК KP.RU