Украл иконы и самовар: в Ярославской области вор залез в дом к служащему храма

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-26T12:19:16+03:00

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В Угличе вор ограбил дом служащего храма. Он разбил стекло, снял решетку и проник во внутрь, чтобы взять две иконы и самовар. Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска нашли 29-летнего подозреваемого местного жителя Угличского района. Похищенное у него изъяли. Идет расследование.

Если вы обнаружили, что у вас что-то украли с дачного участка или дачи, то немедленно звоните по телефонам 02 или 102. Ни в коем случае не уничтожайте следы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU