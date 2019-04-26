Мэр Ярославля: «Я не составлял список своих ошибок»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-26T12:17:44+03:00

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26 апреля Владимир Волков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Подводя итоги своей работы на посту главы города, он отметил несколько положительных моментов.

- Ряд предприятий, которые находились на грани банкротства, удалось спасти. Это САХ, ПАТП-1. Планируется закупка новых автобусов. Неплохая динамика по доходной части бюджета. И то, что за первый квартал превышение составляет 12% - это результат работы всех сотрудников мэрии. У нас нет никаких опасений по выполнению социальных программ, - сообщил он.

А вот про ошибки Волков говорить не стал.

- Ошибок не делает тот, кто не работает. Когда ошибки происходят, надо сделать выводы, поработать над ними. Я не составлял список своих ошибок. Вам, наверное, виднее – прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU