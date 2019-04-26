2019-04-26T12:17:44+03:00
Политика

Мэр Ярославля: «Я не составлял список своих ошибок»

Владимир Волков подвел итоги работы на посту
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Волков провел пресс-конференцию на борту теплоходика "Москва".Владимир Волков провел пресс-конференцию на борту теплоходика "Москва".Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

26 апреля Владимир Волков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Подводя итоги своей работы на посту главы города, он отметил несколько положительных моментов.

- Ряд предприятий, которые находились на грани банкротства, удалось спасти. Это САХ, ПАТП-1. Планируется закупка новых автобусов. Неплохая динамика по доходной части бюджета. И то, что за первый квартал превышение составляет 12% - это результат работы всех сотрудников мэрии. У нас нет никаких опасений по выполнению социальных программ, - сообщил он.

А вот про ошибки Волков говорить не стал.

- Ошибок не делает тот, кто не работает. Когда ошибки происходят, надо сделать выводы, поработать над ними. Я не составлял список своих ошибок. Вам, наверное, виднее – прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выдал права на трактор без экзамена: в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении инженера-инспектора
Владимир Волков купил первую машину в 18 лет
В Ярославле на двух мостах сделают подсветку
Ямочным ремонтом в Ярославле будет заниматься местная фирма
Мэр Ярославля пригласил журналистов позавтракать на теплоходике
Мэр Ярославля предложил собственникам «Аквилона» поучаствовать в торгах за землю под торговым комплексом
В Рыбинске пройдет выездная вакцинация домашних животных от бешенства
Мэр Владимир Волков рассказал, кого из звезд пригласили на День города
Украл иконы и самовар: в Ярославской области вор залез в дом к служащему храма
В Угличском районе пропал 21-летний парень
Внимательность – не ее конек. Девушка уехала с заправки вместе с пистолетом и была этому очень удивлена
В Ярославле испортили фонтан на площади Юности в Ярославле
Мэр пока не собирается увольнять находящегося под следствием директора «Яргорэлектротранса»
В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек, еще четверо госпитализированы