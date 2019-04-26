В Угличском районе пропал 21-летний парень
Он ушел из дома и не вернулся
Антон высокого роста, худощавого телосложения, серые глаза, прямые короткие темно-русые волосы, бледное лицо/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Угличском районе разыскивается 21-летний молодой человек. Большаков Антон Олегович ушел из дома 25 апреля и не вернулся.
Он высокого роста, худощавого телосложения, серые глаза, прямые короткие темно-русые волосы, бледное лицо. У Антона не сгибается указательный палец правой руки. Есть родимое пятно на голени левой ноги. Был одет в кофту темно-серого цвета, в шорты черного цвета, до колен, в футболку бордового цвета, кроссовки «Найк» синего цвета с белыми вставками.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Антона Большакова, позвоните по телефонам: 02, 112 или (48532) 5-01-24.
ИСТОЧНИК KP.RU