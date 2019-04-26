Внимательность – не ее конек. Девушка уехала с заправки вместе с пистолетом и была этому очень удивлена
Проезжая часть – не место для шуток. Но иногда в потоке можно увидеть не просто смешные, но удивительные вещи. Так, например, ярославец стал свидетелем анекдотичной ситуации про девушку за рулем. Невнимательная автоледи разъезжала по городу с заправочным пистолетом в баке. Судя по тому, как невозмутимо она это делала, зеркалами дама не пользуется от слова вообще.
Пользователи соцсетей уже назвали такой способ «беспроводной заправкой» и предположили, что девушка живет в будущем.
Очевидец же, заснявший недоразумение на камеру своего телефона рассказал, что девушка была очень удивлена, когда ей сообщили о новом элементе экстерьера ее автомобиля
Фото: Андрей Смирнов, Первый ярославский автопортал / vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU