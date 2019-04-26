В Ярославле испортили фонтан на площади Юности в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-26T11:42:45+03:00

Мэрия обещает привести его в порядок и запустить к 9 Мая

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Мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции 26 апреля рассказал о состоянии фонтана на площади Юности у ТЮЗа. Он заработал в 2017 году. Но сейчас оказалось, что с объектом много проблем.

- Фонтан новый, шикарный, но состояние, в котором мы его принимаем – просто беда, - сообщил глава города.

По словам Волкова, из-за неправильной эксплуатации, оборудование фонтана было сожжено. Кроме того, произошел гидроудар, из-за которого разорвало трубы. Неполадки начали устранять еще зимой. Поэтому к 9 мая власти планируют запустить этот фонтан. С тех, кто виноват в порче имущества, мэрия намерена через суд взыскать ущерб. Сумма уточняется.

Напомним, остальные фонтаны заработают в Ярославле с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU