2019-04-26T11:47:44+03:00
Происшествия

Мэр пока не собирается увольнять находящегося под следствием директора «Яргорэлектротранса»

Владимир Волков напомнил про презумпцию невиновности
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ильхам Худиев продолжает работать на посту.Ильхам Худиев продолжает работать на посту.Фото: Мэрия Ярославля
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Ильхам Худиев, который находится под следствием по уголовному делу коррупционной направленности, по-прежнему работает директором «Яргорэлектротранса». Эту информацию подтвердил мэр Владимир Волков 26 апреля на пресс-конференции.

- Есть презумпция невиновности. Виновность человека может установить только суд. О том, что возбуждено уголовное дело, я узнал из средств массовой информации. По результатам того, как будут развиваться события дальше, сделаем выводы, - прокомментировал глава города.

Напомним, следователи СУ СКР по Ярославской области подозревают Ильхама Худиева в посредничестве в передачи взяток от предпринимателей бывшему заместителю главы Красноперекопского и Фрунзенского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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