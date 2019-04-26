Мэр пока не собирается увольнять находящегося под следствием директора «Яргорэлектротранса»
Ильхам Худиев, который находится под следствием по уголовному делу коррупционной направленности, по-прежнему работает директором «Яргорэлектротранса». Эту информацию подтвердил мэр Владимир Волков 26 апреля на пресс-конференции.
- Есть презумпция невиновности. Виновность человека может установить только суд. О том, что возбуждено уголовное дело, я узнал из средств массовой информации. По результатам того, как будут развиваться события дальше, сделаем выводы, - прокомментировал глава города.
Напомним, следователи СУ СКР по Ярославской области подозревают Ильхама Худиева в посредничестве в передачи взяток от предпринимателей бывшему заместителю главы Красноперекопского и Фрунзенского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU