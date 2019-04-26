В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек, еще четверо госпитализированы
На трассе под Переславлем столкнулись три иномарки
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Ранним утром 26 апреля под Переславлем произошла жуткая авария. Примерно в 6:30 на 119 км ФАД «Москва-Холмогоры», на выезде из села Новое столкнулись три иномарки: «Тойота Хайлендер», « Форд Фокус» и фургон «Мерседес».
Первыми столкнулись «Тойота» и «Форд», после чего японская иномарка влетела в фургон и опрокинулась в кювет. Один из пассажиров кроссовера погиб на месте. 51-летнего водителя госпитализировали вместе с еще одним 50-летним пассажиром. Госпитализация потребовалась 55-летнему водителю «Форда» и 31-летнему водителю «Мерседеса».
На месте работали медики спасатели и ДПС. Полиция проводит проверку
ИСТОЧНИК KP.RU