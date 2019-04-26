В тройном ДТП в Ярославской области погиб человек, еще четверо госпитализированы

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-26T11:09:42+03:00

На трассе под Переславлем столкнулись три иномарки

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Ранним утром 26 апреля под Переславлем произошла жуткая авария. Примерно в 6:30 на 119 км ФАД «Москва-Холмогоры», на выезде из села Новое столкнулись три иномарки: «Тойота Хайлендер», « Форд Фокус» и фургон «Мерседес».

Первыми столкнулись «Тойота» и «Форд», после чего японская иномарка влетела в фургон и опрокинулась в кювет. Один из пассажиров кроссовера погиб на месте. 51-летнего водителя госпитализировали вместе с еще одним 50-летним пассажиром. Госпитализация потребовалась 55-летнему водителю «Форда» и 31-летнему водителю «Мерседеса».

На месте работали медики спасатели и ДПС. Полиция проводит проверку

ИСТОЧНИК KP.RU