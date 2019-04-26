2019-04-26T11:10:04+03:00
Политика

Алексей Торопов стал советником мэра Ярославля

Владимир Волков прокомментировал кадровые перестановки в городской администрации
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Торопов остался советником мэра Ярославля.Алексей Торопов остался советником мэра Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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26 мая состоялась пресс-конференция мэра Ярославля Владимира Волкова. На ней глава города прокомментировал кадровые изменения, которые произошли в администрации. В частности, уход с поста заместителя по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова.

- Алексей Торопов неожиданно склонился в сторону бизнеса. Ему поступило несколько предложений. Он остался советником. Также с нами работает, советует, из активной жизни города никуда не исчез, - сообщил Волков.

Также он отметил, что в скором времени пройдет конкурс на выбор руководителя, который займет место заместителя по ЖКХ вместо перешедшего в правительство Михаила Кузнецова. Волков подчеркнул, что есть несколько кандидатов на эту должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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