Алексей Торопов стал советником мэра Ярославля

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-26T11:10:04+03:00

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26 мая состоялась пресс-конференция мэра Ярославля Владимира Волкова. На ней глава города прокомментировал кадровые изменения, которые произошли в администрации. В частности, уход с поста заместителя по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова.

- Алексей Торопов неожиданно склонился в сторону бизнеса. Ему поступило несколько предложений. Он остался советником. Также с нами работает, советует, из активной жизни города никуда не исчез, - сообщил Волков.

Также он отметил, что в скором времени пройдет конкурс на выбор руководителя, который займет место заместителя по ЖКХ вместо перешедшего в правительство Михаила Кузнецова. Волков подчеркнул, что есть несколько кандидатов на эту должность.

ИСТОЧНИК KP.RU