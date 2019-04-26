Битва за миллион: кто займет первое место в чемпионате «Дом.ru» по Dota 2?

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-26T10:33:12+03:00

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26 апреля стартуют финальные игры второго онлайн-чемпионата по Dota 2, который проводит телеком-оператор «Дом.ru» при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Восемь команд сразятся за призовой фонд в один миллион рублей.

В течение месяца в отборочных играх приняли участие более 4000 киберспортсменов и более 800 команд. Соревнования проходили по олимпийской системе: до победы в одном гейме. Финалистам предстоит сразиться в 2 геймах. Комментировать матчи будут Дарья Eiritel Морозова, Александр Jam Коротков и Ярослав NS Кузнецов. Следить за онлайн-трансляцией можно на видеостриминге Twitch и в группе оператора в «ВКонтакте». Турнирная сетка финального этапа доступна по ссылке.

«В прошлом году «Дом.ru» впервые провел турнир по Dota 2, получили огромный отклик от геймеров со всей России. В этом году мы постарались сделать турнир по Dota 2 еще интереснее и насыщеннее: добавили розыгрыш аркан - ценных предметов для поклонников игры, начали сотрудничать с популярным стримером Андреем “Дредом” Голубевым. Участники чемпионата смогли сразиться со звездной командой КБУ во время онлайн-проекта «Стрим хата Дреда». Для всех любителей компьютерного спорта очень важен отличный интернет. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был быстрым и стабильным, с низким пингом. По данным Speedtest, «Дом.ru» вновь стал №1 по скорости домашнего интернета в России. Всем участникам финальных игр желаем победы и будем рады видеть на других чемпионатах компании», - комментирует директор маркетингу и продукту B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

«Федерация компьютерного спорта России рада, что столь крупные бренды, как телеком-оператор «Дом.ru» не просто смотрят в сторону киберспорта, а разговаривают на языке этой аудитории, запуская продуманные и масштабные активности, - подчеркивает Президент ФКС России, Дмитрий Смит.

Победитель и обладатель главного приза в 500 000 рублей будет определен в финальных матчах 28 апреля. Подробнее о чемпионате - на странице Domruchamp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU