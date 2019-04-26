Народные дружины на Резинотезнике будут гонять пьяных

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-26T10:10:30+03:00

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Жители Резинотехники продолжают жаловаться на постоянные нарушения общественного порядка и преступность. Что делать с отдаленным районом, решали депутаты муниципалитета на рабочем совещании вместе с директором департамента территориальной безопасности Алексеем Харьковым, главой Заволжского района Андреем Мамонтовым, общественниками и представителями МВД.

Статистика, конечно, говорит о том, что преступность на Резинотехнике падает. По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Михаила Бугрецова, в прошлом году зафиксирован только один грабеж, преступность неорганизованна, в основном, воруют из домов частного сектора. Так что дежурную часть организовывать нецелесообразно.

Вместо полицейских местных жителей будут охранять народные дружины. И, судя по всему, главной их задачей будет гонять нетрезвое население от недавно благоустроенного ДК «Гамма».

ИСТОЧНИК KP.RU