В Ярославской области поймали «закладчика» героина
Мужчина хранил у себя 83 грамма наркотического вещества
Ранее подозреваемый местный житель уже привлекался к уголовной отвественности/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Рыбинске поймали очередного «закладчика». 43-летний мужчина хранил у себя в кладовой комнате 29 свертков с порошкообразным веществом. Полиция изъяла их и отправила на экспертизу. Эксперты криминалисты УМВД подтвердили, что в полимерных свертках героин в крупном размере – массой более 83 граммов.
Ранее подозреваемый местный житель уже привлекался к уголовной отвественности.
По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU