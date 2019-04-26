В Ярославской области поймали «закладчика» героина

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-26T09:22:03+03:00

Ранее подозреваемый местный житель уже привлекался к уголовной отвественности/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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В Рыбинске поймали очередного «закладчика». 43-летний мужчина хранил у себя в кладовой комнате 29 свертков с порошкообразным веществом. Полиция изъяла их и отправила на экспертизу. Эксперты криминалисты УМВД подтвердили, что в полимерных свертках героин в крупном размере – массой более 83 граммов.

Ранее подозреваемый местный житель уже привлекался к уголовной отвественности.

По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU