2019-04-26T09:02:35+03:00
Общество

На Пасху в Рыбинске ограничат движение

Машины не будут мешать колоннам шествия крестного хода
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 28 апреля с 15.30 до 16.00 будет ограничено движение. Машины не смогут проезжать, пока будут идти колонны шествия крестного хода по улице Крестовой на участке от улицы Луначарского до Соборной площади.

Напомним, в Ярославле на Пасху тоже перекроют дороги. Это касается территорий у Игнатовского, Осташиноского и Воинского мемориального кладбищ.

Также 28 апреля на ярославские кладбища пустят два дополнительных автобуса на уже существующие маршруты. Люди смогут без труда добраться к могилам своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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