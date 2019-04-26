2019-04-26T07:27:38+03:00
Происшествия

В Рыбинске парень снял квартиру и ограбил ее

Суд назначил ему 240 часов обязательных работ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Рыбинска обчистил квартиру. 21-летний молодой человек в октябре 2018 года снял жилье, в котором была вся необходимая бытовая техника. Спустя месяц парень позвонил собственнице и сказал, что съезжает с квартиры. С собой он прихватил пылесос, электрическую сушилку для овощей, кухонный комбайн и швейную машинку. Все это получилось продать и выручить 13,5 тысяч рублей.

Суд назначил молодому человеку 240 часов обязательных работ. Такое наказание было назначено с учетом всех смягчающих обстоятельств. Рыбинец полностью признал вину и раскаялся, сам явился с повинной, активно способствовал расследованию преступления, добровольно возместил ущерб. Также у парня есть маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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