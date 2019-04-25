Ярославские фонтаны начнут работать 1 мая
Сегодня проверили их исправность
Специалисты проверили, исправны ли все механизмы, форсунки и насосы, а также подсветкаФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
Сегодня, 25 апреля, в Ярославле начали пусковые работы фонтанов. Специалисты проверили, исправны ли все механизмы, форсунки и насосы, а также подсветка. Чаши заранее очистили и подготовили к сезону.
—Проверка начинается заблаговременно, чтобы, если будут выявлены какие-то недочёты в работе, успеть их устранить до назначенного времени включения, — прокомментировал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.
Такая подготовка идет перед началом каждого летнего сезона. 1 мая, в среду, ярославские фонтаны начнут функционировать.
ИСТОЧНИК KP.RU