Ярославские фонтаны начнут работать 1 мая

СЕГОДНЯ 21:56 2019-04-25T21:56:17+03:00

Специалисты проверили, исправны ли все механизмы, форсунки и насосы, а также подсветка Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 апреля, в Ярославле начали пусковые работы фонтанов. Специалисты проверили, исправны ли все механизмы, форсунки и насосы, а также подсветка. Чаши заранее очистили и подготовили к сезону.

—Проверка начинается заблаговременно, чтобы, если будут выявлены какие-то недочёты в работе, успеть их устранить до назначенного времени включения, — прокомментировал заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Такая подготовка идет перед началом каждого летнего сезона. 1 мая, в среду, ярославские фонтаны начнут функционировать.

ИСТОЧНИК KP.RU