В Ярославском зоопарке появился щетинистый броненосец

СЕГОДНЯ 20:37 2019-04-25T20:37:14+03:00

Спина, хвост и верхняя часть головы броненосца покрыты панцирем, который состоит из шестиугольных и четырехугольных щитков Фото: Ярославский зоопарк

Изменить размер текста: A A

В Ярославском зоопарке поселился новый обитатель – щетинистый броненосец. Горожане и гости Ярославля смогут познакомиться с ним 27 апреля, в субботу. Спина, хвост и верхняя часть головы броненосца покрыты панцирем, который состоит из шестиугольных и четырехугольных щитков. Сам броненосец является одним из лучших «землероев». Его длина достигает 50 сантиметров, а хвост – 24 сантиметров. Питаются животные червями, личинками, а также растительной пищей.

Другие интересные факты о животном ярославцы узнают 27 апреля в 11.00, 13.00 и 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU