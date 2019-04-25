«Ярославич» продолжает свое участие в профанации спортивной борьбы

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-25T19:36:59+03:00

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Судьбу «Ярославича» по сохранению прописки в суперлиге теперь никакими играми на площадке уже не изменить, так как с последнего места в таблице плейаута команде Андрея Ноздрина никаким образом не уйти. Поэтому оставшиеся игры 2-го тура плейаута в Нижневартовске можно как бы посвятить тренировкам для будущего сезона. И это для всех команд плейаута… Ну что принципиально может измениться для четырех лидирующих сейчас команд во 2-ом туре? Ну займет какая-то команда не 9-ое, а 10-е место в итоговой таблице суперлиги… Но была ли при этом борьба? А ее и не было! Не случайно, что на трибунах 1-го тура в Красноярске и 2-го тура в Нижневартовске зрителей на трибунах практически не было. Кому интересно смотреть эту профанацию, имитирующую спорт? Зрителя не обманешь. Болельщики сразу поняли, что смотреть там нечего. Но волейболисты – не болельщики. Для спортсменов волейбол - это работа, в которой надо показывать, что умеешь на площадке. Вот и старались ярославцы показать себя с лучшей стороны, правда, этого у них оказалось явно недостаточно для победы. Наставник «Ярославича» Андрей Ноздрин вывел на площадку против красноярского «Енисея» сильнейший состав своей команды – связующий Дмитрий Козлов, в «диагонали" Саша Старович, доигровщики Вячеслав Тарасов и Руслан Галимов, блокирующие Максим Белогорцев и Алексей Плужников, либеро Александр Соколов и Илья Еличев. Таким составом «Ярославич» отыграл два сета, причем по ходу их все время уступал в счете, хотя без треска. В матчах, лишенных для игроков какой-либо турнирной мотивации, задача обеих команд одна – четко действовать на съеме при подаче соперника и ловить удачу на брейковых мячах. Вроде бы микроскопическое преимущество сибиряков в этом аспекте дважды позволяло им довести дело до победы в сете. Вот тут и попробовал Ноздрин бросить в бой резервы, почувствовав утомление в действиях и Козлова, и Старовича. Ситуация к тому времени сложилась для «Ярославича» относительно благоприятная при равном счете в сете. Но тут еще стал на приеме ошибаться Галимов, которого заменили Иваном Пискаревым. А все соперники давно держат, как говорится, зуб на Ивана, зная про его не идеальный прием. И вот с пристойного - 5:3 счет сначала пополз в другую сторону, а затем «Ярославич» просто посыпался после обидной потери мяча. Как результат, закономерное поражение с треском в 3-ем сете. «Ярославич» - «Енисей» - 0:3 (20:25;23:25;14:25) У ярославцев осталось еще два матча, которые они проведут в выходные перед расставанием с суперлигой. Имитация спорта еще не закончена.

ИСТОЧНИК KP.RU