В Ярославской области телефонные мошенники обокрали двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-25T18:17:45+03:00

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В полицию Ярославля обратилась 62-летняя жительница Фрунзенского района города. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он предупредил женщину о том, что с ее карты списываются деньги. Чтоб предотвратить операцию, пенсионерка выполнила все указания звонившего, после чего с ее карты похитили 100 тысяч рублей. - Аналогичный случай произошел с жительницей Некрасовского района. Женщине также позвонили неизвестные и под предлогом доплаты к пенсии завладели данными банковской карты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После чего произошло списание денежных средств в сумме около 25 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка. В полиции напоминают: чтоб не оказаться жертвой мошенников никому не сообщайте конфиденциальные данные своей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU