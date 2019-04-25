На Пасху в Ярославле ограничат движение
Мера затронет территории у кладбищ
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На Пасху, 28 апреля, ограничат движение в Ярославле. В первую очередь это коснется территории у Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ. В воскресенье около них будет ограничены проезд, остановка и стоянка транспорта. Как сообщили в мэрии города, мера вводится на период с 6 до 13 часов.
При этом на кладбища на Пасху пустят дополнительные автобусы. В этот день власти введут два новых автобуса и добавят количество транспорта на уже существующих маршрутах.
ИСТОЧНИК KP.RU