2019-04-25T17:18:06+03:00
Общество

На Пасху в Ярославле ограничат движение

Мера затронет территории у кладбищ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Пасху, 28 апреля, ограничат движение в Ярославле. В первую очередь это коснется территории у Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ. В воскресенье около них будет ограничены проезд, остановка и стоянка транспорта. Как сообщили в мэрии города, мера вводится на период с 6 до 13 часов.

При этом на кладбища на Пасху пустят дополнительные автобусы. В этот день власти введут два новых автобуса и добавят количество транспорта на уже существующих маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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