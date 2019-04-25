СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-25T16:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 апреля, в Рыбинске завершился отопительный сезон. Городские котельные перестали обслуживать жителей. Такое постановление подписали в администрации города.

Подача теплоносителя прекращается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток превышает +8 градусов.

– Установившиеся на территории города погодные условия позволили завершить отопительный сезон 2018 – 2019 годов, – прокомментировали в департаменте ЖКХ, транспорта и связи.

После того, как отопительный сезон завершится, теплоснабжающие организации начинают готовиться к осенне-зимнему времени. Запланированы ремонты и профилактические работы. В этот период горячая вода будет отключаться.

А в Ярославле батареи перестанут греть 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU