В Рыбинске завершился отопительный сезон
Сегодня, 25 апреля, в Рыбинске завершился отопительный сезон. Городские котельные перестали обслуживать жителей. Такое постановление подписали в администрации города.
Подача теплоносителя прекращается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток превышает +8 градусов.
– Установившиеся на территории города погодные условия позволили завершить отопительный сезон 2018 – 2019 годов, – прокомментировали в департаменте ЖКХ, транспорта и связи.
После того, как отопительный сезон завершится, теплоснабжающие организации начинают готовиться к осенне-зимнему времени. Запланированы ремонты и профилактические работы. В этот период горячая вода будет отключаться.
А в Ярославле батареи перестанут греть 29 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU