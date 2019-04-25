2019-04-25T16:29:14+03:00
Общество

В мэрии Ярославля назвали дату открытия городских фонтанов

Сейчас специалисты готовят их к пуску
Полина ЗАЙЦЕВА
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Пуск фонтанов состоится 1 мая.Пуск фонтанов состоится 1 мая.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле начались подготовительные работы перед пуском фонтанов. Специалисты уже начали проверять фонтаны на техническую исправность. Стоит отметить, что эксперты обследуют не только механизмы самих фонтанов, но и подсветку. В администрации города сказали, что все чаши уже очищены от мусора, скопившегося за зиму.

- Сегодня проведена расконсервация всех фонтанов. Проверка начинается заблаговременно, чтобы, если будут выявлены какие-то недочёты в работе, успеть их устранить до назначенного времени включения, — пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Подобные работы проводятся ежегодно, перед открытием сезона. В мэрии Ярославля пообещали, что фонтаны в городе заработают с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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