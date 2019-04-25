В мэрии Ярославля назвали дату открытия городских фонтанов
В Ярославле начались подготовительные работы перед пуском фонтанов. Специалисты уже начали проверять фонтаны на техническую исправность. Стоит отметить, что эксперты обследуют не только механизмы самих фонтанов, но и подсветку. В администрации города сказали, что все чаши уже очищены от мусора, скопившегося за зиму.
- Сегодня проведена расконсервация всех фонтанов. Проверка начинается заблаговременно, чтобы, если будут выявлены какие-то недочёты в работе, успеть их устранить до назначенного времени включения, — пояснил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.
Подобные работы проводятся ежегодно, перед открытием сезона. В мэрии Ярославля пообещали, что фонтаны в городе заработают с 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU