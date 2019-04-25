2019-04-25T15:37:32+03:00
Общество

В Рыбинске 4 апреля пропал пожилой мужчина

Он вышел из дома с рюкзаком и не вернулся
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске пропал мужчина 1937 года рождения. Всеволод Иванович Рябинин ушел из дома 4 апреля и не вернулся. На вид ему около 80 лет, рост – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые средней длины, лицо круглое, глаза серые.

Был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, черные сапоги и темно-синий свитер с высоким воротом. На голове серая шапка без загиба с тонкими полосами синего цвета. При себе имел зеленый брезентовый рюкзак на широким лямках с вещами м продуктами, а также пенсионное удостоверение. Ходит без трости. Очки не носит.

Если вы что-то знаете, позвоните по телефонам: 02, 102 и 8 (4855) 21-00-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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