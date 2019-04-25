2019-04-25T15:33:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина застрелил из охотничьего ружья своего соседа

Преступник отправится в колонию строгого режима
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который убил своего соседа. Следствием установлено, что в январе 2019 года рядом с селом Горелово преступник зашел на участок дома своего соседа. Между подсудимым и 62-летним потерпевшим были напряженные отношения.

- Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого преступник произвел из охотничьего ружья не менее трех выстрелов в грудь и живот потерпевшего, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - После совершения преступления подсудимый покинул территорию домовладения и вернулся к себе.

Потерпевший смог самостоятельно добраться до ближайшей дороги, где его заметили автомобилисты. Очевидцы вызвали скорую и полицию, мужчину госпитализировали. Ранения были не совместимы с жизнью и спустя сутки он умер. Суд назначил преступнику десять лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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