2019-04-25T14:46:29+03:00
Происшествия

Двое ярославцев избили полицейских

Следователи завершили расследование уголовных дел
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина стал оскорблять представителей власти, а также три раза ударил по лицу одного из нихМужчина стал оскорблять представителей власти, а также три раза ударил по лицу одного из нихФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В октябре 2018 года 49-летний ярославец нарушал порядок во дворе дома на проезде Шавырина. Чтобы успокоить мужчину, приехал наряд полиции. Но это не остудило пыл местного жителя, а, напротив, раззадорило его. Мужчина стал оскорблять представителей власти, а также три раза ударил по лицу одного из них.

В ноябре 2018 года полицейские приехали на вызов в дом на улице Блюхера. Там находился 40-летний пьяный местный житель, который также нарушал общественный порядок. Сотрудники полиции посадили его в машину, где он стал драться и ударил ногой по голове полицейского.

Были возбуждены два уголовных дела. Мужчины не были судимы ранее.

– Санкцией части 1 статьи 318 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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