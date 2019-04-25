В Ярославской области задержали мужчину, который хотел зарезать своего брата

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-25T14:05:48+03:00

Разгоряченный подозреваемый схватил нож и ударил им в грудную клетку родственника Фото: СУ СКР по Ярославской области

После нападения он сам вызвал полицию и скорую

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42-летний житель Мышкина подозревается в покушении на убийство. 21 апреля 2019 года мужчина был в частном доме в Мышкинском районе. Там он выпивал вместе со своим 36-летним братом. Братья что-то не поделили и поругались. Разгоряченный подозреваемый схватил нож и ударил родственника в грудную клетку. Испугавшись, мужчина позвонил в полицию и вызвал скорую. Врачи спасли жизнь пострадавшего от рук брата.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Он не был судим ранее. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU