Ярославцы вернулись с Дельфийских игр с медалями и дипломами

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-25T13:45:28+03:00

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В Ярославль вернулись ребята, которые участвовали в XVIII молодежных Дельфийских играх. В этом году они проходили с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Ярославцы получили шесть наград: три диплома и три медали. Серебряным призером в номинации «Саксофон – сольное исполнение» стал Алексей Панфилов. Ему девять лет и он учится детской музыкальной школе при Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова. Еще одно серебро в номинации «Художественное чтение» получил студент Ярославского театрального института Максим Веселов. Максиму 21 год. Обладателем бронзовой медали стал 18-летний студент Собиновского музыкального училища Александр Ершов. Он взял награду в номинации «Академическое пение – сольное пение».

Дипломантами вернулись в Ярославль 24-летняя студентка Ярославского колледжа сервиса и дизайна Анастасия Совкина, 14-летняя учащаяся детской школы искусств имени Л. Когана Диана Ашаева и 19-летняя студентка Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова Алена Корсакова.

Всего в этом году на Дельфийских играх было разыграно 70 комплектов наград. В 29 номинациях участвовало 2,5 тысячи детей со всей России. От Ярославской области в Ростов-на-Дону отправился 21 участник.

ИСТОЧНИК KP.RU