На Пасху в Ярославле пустят дополнительные автобусы на кладбища

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-25T13:19:16+03:00

Они будут возить пассажиров до Осташинского и Игнатовского кладбищ

Изменить размер текста: A A

На Пасху, 28 апреля, в Ярославле пустят дополнительные автобусы. Как сообщается на сайте Яргортранса, ходить они будут по маршрутам №5 (от Богоявленской площади до Осташинского кладбища), №14 (от Богоявленской площади до Игнатовского кладбища), №15 (от 15 микрорайона до Игнатовского кладбища). Кроме того, будут организованы дополнительные автобусные маршруты № 5а (от Красной площади до Осташинского кладбища по улицам Чкалова, Добрынина, Промышленная) и №5б (от 15 микрорайона до Осташинского кладбища)

Расписание автобусов:

№5: от Богоявленской площади – в 08.00; 08.50; 09.40; 10.30; 12.00; 12.50; 13.50; от Осташинского кладбища - 08.50; 09.40; 10.30; 11.20; 13.00; 13.50; 14.50.

№5а: от Красной площади – в 07.40; 08.15; 08.40; 09.15; 09.47; 10.45; 11.20; 11.45; 12.20; 12.45; от Осташинского кладбища - 08.10; 08.45; 09.10; 09.45; 10.17; 11.15; 11.50; 12.15; 12.50; 13.15

№5б: от 15 микрорайона – в 08.00; 08.15; 08.25; 08.38; 08.48; 08.56; 09.06; 09.16; 09.26; 09.36; 09.46; 10.05; 10.25; 10.37; 10.47; 10.57; 11.07; 11.17; 11.27; 11.37; 11.47; 11.57; 12.07; 12.17; 12.37; 12.58; 13.17; от Осташинского кладбища - 08.20; 08.35; 08.45; 08.58; 09.06; 09.16; 09.26; 09.35; 09.45; 09.55; 10.05; 10.25; 10.45; 10.57; 11.07; 11.17; 11.27; 11.37; 11.45; 11.57; 12.19; 12.40; 12.55; 13.16; 13.37;

№14: от Богоявленской площади – в 08.00; 08.14; 08.28; 08.42; 08.56; 09.10; 09.24; 09.38; 09.59; 10.20; 10.41; 11.02; 11.23; 11.37; 11.51; 12.05; 12.19; 12.33; 12.47; 13.01; 13.15; 13.29; 13.43; 13.57; от Игнатовского кладбища – в 08.28; 08.42; 08.56; 09.10; 09.24; 09.38; 09.52; 10.06; 10.27; 10.48; 11.09; 11.30; 11.51; 12.05; 12.19; 12.33; 12.47; 13.01; 13.15; 13.29; 13.43; 13.57; 14.11; 14.25;

№15: от 15 микрорайона - 08.15; 08.37; 08.59; 09.28; 09.58; 10.28; 10.58; 11.28; 11.58; 12.26; 12.48; 13.10; 13.32; 13.54; от Игнатовского кладбища (площадка №3) – в 09.00; 09.22; 09.44; 10.13; 10.43; 11.13; 11.41; 12.11; 12.41; 13.11; 13.32; 13.53; 14.15; 14.37.

ИСТОЧНИК KP.RU