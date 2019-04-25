Первомайский бульвар решили не переименовывать

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-25T12:31:02+03:00

За это проголосовала городская комиссия по топонимике

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Первомайскому бульвару в Ярославле решено оставить его действующее название. За это 24 апреля проголосовало большинство участников межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети города.

Напомним, в Ярославле рассматривался вариант – разделить нынешний Первомайский бульвар на две части и каждой из них дать свое наименование. Участок от театра имени Волкова до Красной площади предлагалось назвать Театральным, от Красной площади до памятника Некрасову на Волжской набережной – Некрасовским. Впрочем, был и еще один вариант – вернуть бульвару его историческое название – Казанский.

ИСТОЧНИК KP.RU