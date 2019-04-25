2019-04-25T12:22:56+03:00
Происшествия

В Ярославле бывший пациент залез в больничное окно и украл вещи и деньги

Полиция поймала злоумышленника и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ленинском районе города 35-летний мужчина залез в окно больничного отделения. Он попал в раздевалку, откуда украл имущество и деньги. Сумма ущерба составила почти 16 тысяч рублей. Полиция нашла подозреваемого. Он уже был судим ранее, а до совершения преступления лечился в этой больнице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Сотрудники полиции просят ярославцев, которые увидели преступление или правонарушение, как можно раньше обратиться по телефонам 02 или 102. Это повысит шансы найти преступника и вернуть похищенное своим владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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