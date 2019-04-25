Если друг отказался вдруг: Ярославец забрал квартиру приятеля за долги
Есть такая поговорка : «Давай в долг ровно столько, сколько не жалко подарить». Знал о ней ярославец, или нет, но одолжил своему другу больше 2,3 миллионов рублей. Здорово, когда есть люди, готовые выручить настолько и на столько. Однако, есть и другая поговорка : «Долг платежом красен». Ее-то мужчина, взявший огромную сумму денег, видимо, не знал. Или проигнорировал.
Когда мужчина отказался выполнять свои обязательства, щедрый ярославец обратился в суд, чтобы вернуть свои деньги. Судебный пристав наложил арест на квартиру, которая была в залоге. Вот только покупать ее никто не захотел даже после снижения стоимости. Тогда мужчине предложили принять недвижимость в счет долга.
Так должник лишился и друга, и квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU