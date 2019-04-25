2019-04-25T11:02:13+03:00
Происшествия

В Ярославле загримированная цыганка в парике обокрала женщину на рынке

Воровка приехала и уехала на такси
Роман РЫЖИКОВ
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Преступница изменила внешность, но ее все равно поймалиПреступница изменила внешность, но ее все равно поймалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле будут судить цыганку, которая вытащила из куртки местной жительницы телефон. Инцидент произошел на Пятерке, на территории рынка.

41-летняя цыганка на такси приехала к рынку. Прямо в салоне она накрасилась и надела парик. И пошла «за покупками». Уже внутри она выбрала невнимательную женщину, которая увлеклась покупками и незаметно вытащила из кармана ярославны телефон. С добычей за восемь тысяч рублей она скрылась с места преступления так же как и приехала – на такси.

Как отметили в пресс-службе ярославской прокуратуры, преступление раскрыли сотрудники угрозыска ОМВД по Ленинскому району, а ущерб потерпевшей удалось возместить.

Уголовное дело цыганки направили в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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