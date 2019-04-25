2019-04-25T10:05:43+03:00
Происшествия

В Рыбинске молодая пара попалась на сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Парень из Краснодарского края и девушка из Республики Коми услышали приговор суда
Роман РЫЖИКОВ
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Полицейский поймали их, когда у преступников оставалась последняя фальшивкаПолицейский поймали их, когда у преступников оставалась последняя фальшивкаФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Рыбинске состоялся суд над 21-летним парнем из Краснодарского края и его 23-летней подельницей из Республики Коми. Пара признана виновной в хранении и перевозке, сбыте поддельных банковских купюр по предварительному сговору. Молодые люди обналичивали фальшивые пятитысячные банкноты.

Что интересно, злоумышленники не печатали купюры, а курили их в интернете. Для этого они приехали из Приморско-Ахтарска, города в Краснодарском крае, в Москву. Через мобильное приложение они заказали девять поддельных билетов ЦБ РФ.

Тратить все свои «деньги» пара поехала в Рыбинск. Целый день они совершали мелкие покупки, чтобы получить сдачу настоящими деньгами. Этой же ночью их поймали полицейские, а в машине нашли последнюю фальшивку, которую и изъяли.

Неудавшиеся Бони и Клайд получили по три с половиной года условно

ИСТОЧНИК KP.RU

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