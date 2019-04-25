В Рыбинске продавец сигарет украл у пенсионера золотые коронки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-25T09:42:59+03:00

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В полицию Рыбинска обратился 80-летний местный житель. Пожилого мужчину обокрали. Прямо из его квартиры пропали деньги, медали, двое наручных часов, фарфоровая статуэтка, серьги и даже золотые коронки. В общей сложности вещей пропало на 60,5 тысяч рублей.

Оказалось, незадолго до пропажи, пенсионер ходил на рынок за сигаретами, а деньги оставил дома. Выяснилось это уже у прилавка. Тогда 29-летний продавец пошел навстречу пожилому покупателю и согласился сходить вместе с ним за деньгами. Так незнакомец попал в квартиру мужчины и, оставшись в какой-то момент без присмотра, обокрал доверчивого рыбинца. Более того, у злоумышленника хватило наглости взять деньги еще и за сигареты.

Оперативники нашли мужчину без труда. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Похищенное удалось украсть лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU