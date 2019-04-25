«Локо» в третий раз берет Кубок Харламова

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-25T08:19:07+03:00

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Дважды до этого дня обладатель Кубка Харламова ярославский «Локо» теперь становится трехкратным обладателем почетного трофея молодежных хоккейных команд. Как и в прошлые победные годы 2016 и 2018 гг. игру «Локо» вел тренерский тандем первых чемпионов России 1997 года Дмитрия Красоткина и Егора Подомацкого. Но если в прошлом году «Локо» весьма уверенно выиграл финал у «СКА-1946», то на этот раз подопечные Красоткина-Подомацкого заставили понервничать своих болельщиков. Финал-2019 начинался двумя играми в Екатеринбурге против «Авто» и оба раза «Локо» оказался сильнее, вырвав победы в третьих периодах – 4:2 и 3:2. Две следующие игры «Локо» проводил у себя в Ярославле, потому болельщики готовились к тому, чтобы эти игры стали последними в финале. Однако и «Авто» был из тех битых, за кого потом двух небитых дают. Обе игры дома «Локо» уступил – 0:1 и 1:2. Более того, в следующей игре в Екатеринбурге «Авто» выигрывает первый домашний матч этого финала – 2:1(ОТ). Однако и «Локо» не отстает, выигрывая дома следующий матч, причем, в драматичной борьбе. В третьем периоде гости вели в счете 2:0 и судьба Кубка Харламова вот-вот должна была решиться. Но сначала Артур Каюмов, а затем Григорий Денисенко переводят игру в овертайм, где гол Георгия Иванова ставит точку и отправляет команды на решающий матч в Екатеринбург. Именно там умение выигрывать на чужом льду у «Локо» оказалось сильнее. Шайба Максима Денежкина на 24-й минуте игры стала поистине золотой для ярославцев, принеся еще и Кубок Харламова. Мо-ло-дцы!!!

ИСТОЧНИК KP.RU