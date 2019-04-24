2019-04-24T23:01:58+03:00
Общество

Неслияние двух рек в Ярославле поражает своей красотой. Особенно - с высоты птичьего полета

Необычное природное явление можно наблюдать на Стрелке
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Давидик Александр, "Жесть Ярославль" / vk.comФото: Давидик Александр, "Жесть Ярославль" / vk.com
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Жители Ярославля заметили необычное природное явление – реки Волга и Которосль на месте своего соединения заметно различаются. Их границы видны невооруженным взглядом. То, что получилось, уже предложили назвать «Волготоросль». Нашлись и те, кто смог найти объяснение такому феномену.

- Это всего лишь песок, разность температур и скорости течения, - написала Виктория Денисова в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Скорее всего, увидеть в буквальном смысле сразу две реки вживую будет возможно увидеть ближайшие день-два. А пока предлагаем посмотреть, как красиво это выглядит с высоты птичьего полета

"Неслияние" рек Которосли и Волги. Ярославль. 2019 Апрель..Видео: AeroPRO, Аэросъемка с квадрокоптера в Ярославле / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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