Неслияние двух рек в Ярославле поражает своей красотой. Особенно - с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 23:01 2019-04-24T23:01:58+03:00

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Жители Ярославля заметили необычное природное явление – реки Волга и Которосль на месте своего соединения заметно различаются. Их границы видны невооруженным взглядом. То, что получилось, уже предложили назвать «Волготоросль». Нашлись и те, кто смог найти объяснение такому феномену.

- Это всего лишь песок, разность температур и скорости течения, - написала Виктория Денисова в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Скорее всего, увидеть в буквальном смысле сразу две реки вживую будет возможно увидеть ближайшие день-два. А пока предлагаем посмотреть, как красиво это выглядит с высоты птичьего полета

"Неслияние" рек Которосли и Волги. Ярославль. 2019 Апрель..Видео: AeroPRO, Аэросъемка с квадрокоптера в Ярославле / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU