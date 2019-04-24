«Ярославич» лишился последнего шанса

СЕГОДНЯ 22:22 2019-04-24T22:22:28+03:00

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Как и предвиделось накануне после первой в сезоне «сухой» победы «Ярославича» над Сургутом, оставшийся у команды Андрея Ноздрина призрачный шанс на сохранение прописки в суперлиге окончательно был утрачен сегодня в противостоянии с бригадой Олега Согрина «Динамо» (Ленинградская обл). Впрочем, еще до этой игры у «Ярославича» фактически отрезают путь к спасению, когда нижневартовский «Югра-Самотлор» берет три очка у «Новы» и делает себя недосягаемым. Правда, достать «Самотлор» по очкам еще можно, если полновесно взять все четыре игры оставшиеся, однако по другим показателям их уже не обойти. Наставник «Ярославича» Андрей Ноздрин на этот матч сделал шаг, который тренеры обычно не применяют, следуя правилу «Выигравший состав не меняют». Против «Динамо» тренеры вывели блокирующего Александра Мельникова вместо пропускавшего игру Максима Белогорцева. Изменение было одно, однако почему-то изменилась и игра всей команды. Два первых сета у «Ярославича» явно не получались, поэтому на третий сет Ноздрин сделал более сильные изменения, вызванные еще и тем, что теперь взять у «Динамо» три очка не получалось ни при каком раскладе, а значит и достать «Самотлор» тоже. На площадке появились связующий Алексей Сакеев, диагональный Сергей Локтионов вместо Саши Старовича и доигровщик Иван Пискарев вместо Руслана Галимова. Заменять блокирующих Алексея Плужникова и Мельникова уже было некем. Свежая струя замен сработала в третьем сете, который ярославцы удивительным образом сумели вырвать в концовке, хотя по ходу сета проигрывали 13:17. На концовку выходили при 19:21, однако смогли дожать соперников. Но еще более удивительный получился у «Ярославича» четвертый сет, который наши лихо начали, сразу уйдя в отрыв – 10:3. Роковой момент, весьма типичный в этом сезоне у «Ярославича», произошел при счете 17:12. Одна нелепая ошибка на приеме несложной, хотя и коварной, подаче динамовцев, когда наши понадеялись на аут и влипли с этим, сразу выбила команду из колеи. Дальше на площадке словно не было «Ярославича», потому что остаток сета и матча был проигран с треском – 1:13. За такое наказывают жестко поражением

«Ярославич» - «Динамо» (Ленинградская обл) – 1:3(18:25;19:25;25:23;18:25)

ИСТОЧНИК KP.RU