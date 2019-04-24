«Шинник» в Тамбове уступил лидеру ФНЛ

СЕГОДНЯ 21:08 2019-04-24T21:08:58+03:00

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Команда Александра Побегалова на игру в Тамбов с одноименной командой отправилась накануне на своем клубном автобусе. Уже одно это обстоятельство внушало опасения за благополучный исход игры против лидера ФНЛ, громогласно претендующего еще и на повышение в классе с выходом в премьер-лигу. Ну, за выход в лигу выше «Тамбов», допустим, повоюет и даже прорвется. Что у него там будет дальше, не наш вопрос. Но вот как было «Михалычу» строить игру своих ребят в Тамбове, если к затяжному и изматывающему переезду плюсуются и кадровые потери. Тренеры очень рассчитывали вернуть в строй к этой игре нашего острого форварда Ишхана Гелояна, которого все соперники опасаются. Но врачи оказались бессильны, Ишхан остался в Ярославле. «Михалыч» настроил своих ребят на хорошую игру в обороне, при плотном прессинге. В первом тайме «Шиннику» удавалось пресекать все попытки хозяев обострить обстановку у ворот Дмитрия Яшина. За эти 45 минут хозяевам только один раз довелось создать верный голевой момент у его ворот. Правда, это был пенальти, за попадание мяча в руку защитника при рикошете. Но наш кипер в очередной раз доказал, что не зря носит фамилию лучшего вратаря мира 20-го века. Дмитрий намертво взял мяч в нижнем углу ворот! В перерыве Александр Побегалов, похоже, попросил своих парней повторить трюк, показанный дома в прошлом туре «Тюмени». Ярославцы взвинтили темп и за несколько минут нагнали в штрафную «Тамбова» такую жара, что трава как бы задымилась. Удалось создать не только пару верных голевых моментов, хотя и не довести это до гола, но попутно получилось доказать хозяевам чрезмерность их усилий выйти в премьер-лигу. Тамбов показывал весьма бесхитростную игру, но при силовом давлении. Ярославцам просто не хватило сил на все 90 минут игры. Последние 10-15 минут было видно запредельную усталость наших ребят при отсутствии равноценных замен. Выход Эльдара Низамутдинова вместо самоотверженно бившегося Сергея Самодина на 70-й минуте почти не изменил положение. Эльдар сделал на поле сколько мог, только этого было недостаточно, чтобы выдержать. И на 87-й минуте наши защитники, едва не валившиеся с ног от усталости, не уследили в своей штрафной за чужаком, который с близкой дистанции сумел огорчить Яшина и весь Ярославль «Тамбов» - «Шинник» - 1:0(0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU