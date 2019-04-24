2019-04-24T20:18:15+03:00
Спорт

Ярославский яхтсмен Игорь Зарецкий получил глобус за участие в Golden Globe race 2018

Наш спортсмен был вынужден сойти с дистанции
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославский яхтсмен Игорь Зарецкий, участвовавший в кругосветке Golden Globe race 2018, получил памятный глобус во французском Ле Сабль д’Олон. Именно отсюда стартовала гонка, и здесь она завершилась. Правда, не для ярославца – Игорь Зарецкий был вынужден сойти с дистанции и не завершил путь, как и еще 30 участников.

Зарецкий шел седьмым, пока не произошла поломка грота, нижнего прямого паруса, уточняет «Яркуб». Неисправность спортсмен устронял два дня самостоятельно при сильных волнах. Кроме того, яхтсмен получил во время гонки травму. Поэтому в какой-то момент он зашел в австралийский порт Олбани, что запрещено правилами гонки. А после мед обследования было принято решение отправиться а операцию в Москву.

Тем не менее, Зарецкий собирается продолжить гонку осенью, когда пройдут шторма

ИСТОЧНИК KP.RU

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