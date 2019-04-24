Под Рыбинском перевернулась фура
По предварительной информации, водитель не пострадал
Фото: Авто новости Рыбинск / vk.com
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На трассе Ярославль-Рыбинск произошло серьезное ДТП. Здесь перевернулась фура. Огромный грузовик пролежал всю ночь на окружной.
По предварительной информации, за рулем большегруза находился 50-летний мужчина. Он не справился с управлением при повороте, и машина опрокинулась. К счастью, обошлось без пострадавших.
Еще одна машина в Рыбинске пострадала даже не двигаясь с места уже несколько лет. Припаркованный «Форд» облюбовали подростки и зачем-то повредили машину. Владелец обещает вознаграждение за поимку малолетних вандалов
ИСТОЧНИК KP.RU