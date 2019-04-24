2019-04-24T18:04:41+03:00
Звезды

На фестивале «Новая Vesna» ярославская молодёжь продемонстрировала таланты

Яркое мероприятие шло на протяжении всего апреля
Ксения Корачун
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Весной город Ярославль становится богатым на молодежные мероприятия. В городе проводятся различные интерактивы, праздники, субботники. Одним из самых ярких событий, где молодёжь может продемонстрировать свои таланты является фестиваль «Новая Vesna». За время существования фестиваля он набрал большое количество участников, которые каждый год демонстрируют все новые и новые таланты, а матерые конкурсанты оттачивают своё мастерство и вновь рвутся в бой, проявляя новые знания, навыки и умения.

Организаторами фестиваля выступил Ярославский городской молодежный центр, а площадкой в этот раз стал «Concert-hall КИНО». В этом году каждый ярославец в возрасте от 16 до 30 лет мог показать свои достижения в таких направлениях как comedy, step up, original performance (битбокс, иллюзион, диджеинг, рисование).

Погружение в творческую атмосферу у участников длилось на протяжении целого месяца - апреля. Они проходили отборочные этапы и целеустремлённо шли к финишу. Заключительным мероприятием стал гала-концерт, который прошел феерично и незабываемо не только для самих конкурсантов. Запомнился он яркими впечатлениями и положительными эмоциями зрителям и жюри.

Самыми достойными в итоге судейская коллегия признала коллектив современного эстрадного танца «Экшн» (ДК «Радий») в номинации «Step Up», Артема Черткова - в номинации «Sing», Андрея Скворцова - в номинации «Original Performance».

ИСТОЧНИК KP.RU

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