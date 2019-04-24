В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку
В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку. ЧП произошло около 16 часов 17 апреля у дома №10 по улице Свободы.
- Группой из четырёх молодых людей и одной девушки были разбиты стекла у припаркованного автомобиля «Форд», - написал в группе «Подслушано в Рыбинске» владелец машины.
К обращению хозяин иномарки приложил видео происшествия. На кадрах видно, что молодые люди обступают машину, присматриваются к ней, трогают. А через пару минут один из парней забирается на крышу. В этот момент, видимо, кузов продавился и треснуло стекло.
Пострадавший автовладелец обратился к жителям города за помощью в поисках хулиганов. И даже пообещал вознаграждение. Некоторые горожане осуждают вандалов. Другие призывают отнестись к молодежи со снисхождением.
- Машина очень давно стоит там, по ней видно. Вот, видимо, и решили выпендриться - сфоткаться на ней, - оставляют люди комментарии.
В Рыбинске подростки повредили автомобиль. Видео: группа "Подслушано в Рыбинске"..
ИСТОЧНИК KP.RU