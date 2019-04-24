2019-04-24T17:50:42+03:00
Происшествия

В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку

Владелец авто пообещал вознаграждение за помощь в поиске хулиганов [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске группа подростков повредила припаркованную во дворе иномарку. ЧП произошло около 16 часов 17 апреля у дома №10 по улице Свободы.

- Группой из четырёх молодых людей и одной девушки были разбиты стекла у припаркованного автомобиля «Форд», - написал в группе «Подслушано в Рыбинске» владелец машины.

К обращению хозяин иномарки приложил видео происшествия. На кадрах видно, что молодые люди обступают машину, присматриваются к ней, трогают. А через пару минут один из парней забирается на крышу. В этот момент, видимо, кузов продавился и треснуло стекло.

Пострадавший автовладелец обратился к жителям города за помощью в поисках хулиганов. И даже пообещал вознаграждение. Некоторые горожане осуждают вандалов. Другие призывают отнестись к молодежи со снисхождением.

- Машина очень давно стоит там, по ней видно. Вот, видимо, и решили выпендриться - сфоткаться на ней, - оставляют люди комментарии.

В Рыбинске подростки повредили автомобиль. Видео: группа "Подслушано в Рыбинске"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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