2019-04-24T17:26:23+03:00
Общество

В Ярославле учились обезвреживать зараженный радиацией транспорт

Мероприятие прошло на базе ПАТП-1
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле обезвредили «зараженный радиацией» автобус.В Ярославле обезвредили «зараженный радиацией» автобус.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле 23 апреля прошли учения по обезвреживанию «зараженного радиацией» автобуса. Площадкой для отработки навыков стало предприятие ПАТП-1.

— Подобного рода тренировки проводятся как в плановом порядке, так и внезапно. Осенью это формирование, скорее всего, будет принимать участие в мероприятиях Всероссийской тренировки по гражданской обороне. Сегодняшнее мероприятие показало, что личный состав станции специальной обработки транспорта готов к действиям по предназначению, — отметил главный специалист отдела по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля Владимир Пасхин,

В ПАТП-1 развернули станцию специальной обработки зараженного транспорта. По легенде учений, в автобусе был превышен радиоактивный фон. Транспорт нужно было отмыть дезинфицирующим раствором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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